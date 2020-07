Der traditionelle Bergstreittag in Schneeberg findet in diesem Jahr coronabedingt in eingeschränkter Form statt. So gibt es erstmals keine Bergparade. Der Gottesdienst wird am Mittwochabend in der St. Wolfgang Kirche mit weniger Musikern und ohne Publikum durchgeführt.

Gottesdienst mit Abstand

"Wir werden uns an die Regeln halten, aber mit einer vorsichtigen Gelassenheit", sagt Pfarrer Frank Meinel. "Wir wollen die Freude dieses Tages ausstrahlen." In der Kirche werden etwa 80 Bläser sein, die sich mit drei Metern Abstand im Kirchenschiff verteilen. Außerdem werde der Bergchor singen. "Es gibt die typische Bergpredigt und das ganze Prozedere des Gottesdienstes, wie ihn die Leute seit Jahrhunderten gewohnt sind, findet statt", so Meinel. Der Berggottesdienst kann im Internet auf den Social-Media-Kanälen der Bergstadt mitverfolgt werden.

Es soll ein Stück weit Kontinuität sein, aber unter anderen Bedingungen. Pfarrer Frank Meinel

Kreativpfad statt Bergparade

Angebote für Besucher sind trotzdem geplant. So gibt es unter anderem drei Stadtführungen. Die bekannten Einrichtungen, wie das Siebenschöner Pochwerk, das Museum für bergmännische Volkskunst, die Fundgrube "Weißer Hirsch" und das Hobbybergwerk von Jürgen Brecheis, werden laut Bürgermeister Ingo Seifert geöffnet sein. Und, in diesem Jahr habe man sich etwas Besonderes einfallen lassen. "Sehr viele kleine Handwerke, die traditionellem, aber auch modernem Handwerk nachgehen, haben einen Kreativpfad entwickelt", sagt Seifert. "Dieser lädt ein, durch die Stadt zu schlendern und sich in den Werkstätten ein Bild zu machen, wie kreativ wir hier in Schneeberg sind."