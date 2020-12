An den beiden Weihnachtsfeiertagen hat die Polizei in Oberwiesenthal mehr als 100 Verstöße gegen die Corona-Regeln registriert. Zahlreiche Menschen seien ohne triftigen Grund rund um den Fichtelberg unterwegs gewesen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Am ersten Weihnachtstag wurden deswegen 54, am zweiten Weihnachtstag 52 Anzeigen wegen Verstoßes gegen die Corona-Schutzverordnung aufgenommen. Noch am Sonnabend teilte die Polizei in Chemnitz auf Anfrage von MDR SACHSEN mit, ihr lägen keine Hinweise auf Verstöße vor.

Hinweise von Bürgern animieren Polizei zu Kontrollen

Am Sonntag nun hieß es, die Beamten seien durch Hinweise von Bürgern aufmerksam geworden. Auf sozialen Netzwerken waren an den Feiertagen etwa Bilder zu sehen, wie zahlreiche Menschen die Weihnachtstage zum Rodeln oder einen Spaziergang im Schnee am Fichtelberg nutzten - mancherorts dicht gedrängt. Die Pisten vom 1.215 Meter hohen Gipfel hinab ins Tal waren gesperrt.



Nach Reporterangaben waren viele Menschen ohne Mund-Nase-Bedeckung unterwegs und ignorierten Mindestabstände. Die Ausflugsparkplätzen waren überfüllt. Die Autokennzeichen deuteten darauf hin, dass nicht alle Ausflügler aus der näheren Umgebung kamen.

Lockerungen zu Weihnachten nur bei Kontaktbeschränkung