Es gibt wohl selten eine Wahl, deren Ausgang so vorhersehbar ist, wie die der Bürgermeisterwahl von Wolkenstein in diesen Junitagen. Amtsinhaber Wolfram Liebing ist der einzige Kandidat und beliebt in der Stadt. Seine Wahl gilt schon lange als gesetzt. Die einzige Spannung versprach die Frage, wie viele Bürger sich trotzdem die Mühe machen würden, am 10. Mai im Wahllokal vorbeizuschauen. Doch dann kam Corona - und plötzlich war gar nichts mehr so selbstverständlich.

Was bisher geschah

24. März: Versammlungsverbot und Ausgangsbeschränkungen machen das Durchführen von Wahlen und auch von Wahlkampfveranstaltungen praktisch unmöglich. Das Innenministerium ordnet an, dass sämtliche 28 Bürger- und Oberbürgermeisterwahlen, die demnächst anstehen, in die Zeit ab dem 20. September verschoben werden.



Für die meisten Kommunen stellt das kein Problem dar, für Wolkenstein hätte es bedeutet, sie hätten überhaupt keinen Kandidaten gehabt. Denn nach dem sächsischen Wahlrecht hätte Amtsinhaber Wolfram Liebing nicht mehr antreten dürfen, weil er zum Zeitpunkt der Wahl im September bereits das 65. Lebensjahr erreicht hätte. Der Stadtrat beschloss und beantragte, die Wahl am 21. Juni durchführen zu dürfen - notfalls auch als Briefwahl.

Landratsamt stellt sich quer

Doch das Landratsamt sagte die Wahl auf Anordnung des Sächsischen Innenministeriums ab und ordnete eine Neuwahl im September an. Als Grund dafür wurden die Corona-Beschränkungen angeführt. Unter diesen Umständen, so hieß es in der Begründung, sei kein Wahlkampf möglich und die Kandidaten könnten sich ihren potenziellen Wählern nicht ausreichend vorstellen.

Bürger erst fassungslos, dann aktiv

Die Wolkensteiner wollten das nicht hinnehmen. Sie verschickten Hunderte Briefe an Ministerpräsident Michael Kretschmer. Auch Pfarrerin Regina Regel hatte einen Brief im Namen des Kirchenvorstandes geschickt: "Es ging schon erstmal ein Schock auch bei uns durch die Reihen – ohne Zweifel. Es war uns auch von Anfang an unverständlich, dass es so einen Druck aus Wolkenstein gebraucht hat."



Der Musterbrief wurde Hunderte Male verschickt. An einer Onlinepetition beteiligten sich über 1.000 Personen - immerhin ein Drittel der Wahlberechtigten. Auch Lehrerin Diana Ihle hat sich engagiert. Es sei so unwirklich gewesen, sagte die Stadträtin, die der stärksten Fraktion, der demokratischen Wählervereinigung, angehört. "Wenn das so gekommen wäre, hätten wir keinen Ersatz gehabt. Uns wäre irgendein Fremder vor die Nase gesetzt worden. Und das ist im Erzgebirge glaube ich ganz ungünstig. Da arbeitet man zusammen, und wenn da irgendwie ein Fremder ist – das ist wie so ein Kuckuck – das funktioniert nicht." Ihrer Meinung nach war auch der Glaube an die Demokratie in Gefahr: "Was ist, wenn unser Wählerwille auf einmal so ausgesetzt wird. Es geht ja nicht darum, dass der Wolfram das weitermachen möchte, sondern wir alle wollen ja, dass er es weitermacht."

Freistaat lenkt ein

Am 6. Mai entspannte sich die Lage. Das Kabinett beschloss eine Änderung des Kommunalwahlrechts. Demnach konnten im Herbst auch Kandidaten antreten, die durch die Corona-Krise bedingte Verschiebung des Wahltermins bereits 65 Jahre alt sind. Dass ein Kandidat durch den Aufschub die Altersgrenze überschreiten würde, daran habe niemand gedacht, sagte Ministerpräsident Michael Kretschmer: "Als wir gehört haben, dass das passiert, waren wir uns sofort einig, dass das geklärt wird. Das ist eine Regelung, die dann natürlich auch für die Zukunft gilt. Diese Klarstellung haben wir damit getroffen."

Grünes Licht für Wunschwahltermin