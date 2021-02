Am Sonnabend hat die Klöppelschule Annaberg-Buchholz die erste digitale Unterrichtsstunde für Anfängerinnen und Anfänger übertragen. Die Leiterin der Schule, Manuela Fischer, hatte bereits nach Veröffentlichung ihrer "Klöppelfragestunden" Anfang des Jahres in den sozialen Netzwerken viel Zuspruch erhalten. "Begeisterte Reaktionen erreichten mich nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus Tschechien, Italien, der Schweiz, Österreich, den Niederlanden, Frankreich, Spanien, Russland und sogar aus Brasilien", sagt sie.

In der ersten Lektion für Klöppel-Anfänger erklärt Manuela Fischer in einem fast 18-minütigen Video, wie die Fäden an den Klöppeln befestigt werden, wie sie gehalten und übereinandergelegt werden, damit am Ende ein Muster entsteht.