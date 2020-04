In Annaberg-Buchholz soll es am 1. Mai das erste Auto-Konzert geben. Kurz nach Bekanntwerden der Aktion waren nach Angaben der Veranstalter schon fast alle Karten ausverkauft. 100 Fahrzeuge dürfen am Maifeiertag auf dem Kät-Platz parken und bei der Konzertpremiere dabei sein, so Organisator Till Schwabe von der Tanzbar Schwarz-Weiß.