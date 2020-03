Ein Schlettauer hat die Menschen im Erzgebirge dazu aufgerufen, wieder Schwibbögen in ihre Fenster zu stellen und sie in der Zeit von 21 bis 23 Uhr leuchten zu lassen. "Es ist Zeit, Zuversicht an den Nachbarn, in die Region, Deutschland und die Welt zu senden", meinte Mark Schmidt in seinem Facebookaufruf. Mandy Frank schaltete ihren gegen 19 Uhr ein: „Haltet durch an alle Arbeiter und die für uns da sind und liebe Jugend trefft euch nicht, bleibt daheim!“