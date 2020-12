Spitzenreiter im Erzgebirgskreis sind Stollberg mit einer Sieben-Tage-Inzidenz auf 100.000 Einwohner von 1.204, Breitenbrunn mit einer Inzidenz von 1.076 und Lauter-Bernsbach mit einer Inzidenz von 985. In diesen Daten seien allerdings auch Nachläufer von mehreren Tagen dabei, so das Ministerium.

Landrat: Kommunaldaten "nur für den Dienstgebrauch"

Schon lange fordern Bürger, Presse und Verantwortliche den Landkreis dazu auf, die aktuellen Corona-Infektionszahlen auch auf die einzelnen Kommunen heruntergebrochen zu veröffentlichen. Der Erzgebirgskreis ist der einzige Landkreis in Sachsen, der diese Daten nicht zur Verfügung stellt. Am Wochenende wurden die Zahlen erstmals in der "Freien Presse" veröffentlicht. "Ich war sehr überrascht, die Zahlen in der Zeitung zu lesen", sagte Landrat Frank Vogel am Mittwoch auf einer Pressekonferenz. Laut ihm werden die Daten seit dem 3. Dezember unter "hohem Aufwand händisch" erhoben und seien "nur für den Dienstgebrauch" bestimmt.

56 Kommunen mit einem Inzidenzwert höher als 250

"Viele Bürger haben immer wieder nach den Zahlen gefragt, damit sie wissen, wie sich sich in ihren Kommunen verhalten müssen", sagte Vogel. "Ich bin sehr gespannt, wie sich die Fallzahlen jetzt entwickeln." Der Landkreis wolle die Daten der Infektionen in den Kommunen aber weiterhin nicht veröffentlichen. Nur drei Kommunen lägen unter einem Inzidenzwert von 250, 56 Kommunen darüber. Es sei ein diffuses Infektionsgeschehen im gesamten Landkreis. Sozialamtsleiter Frank Reißmann sprach sogar von einer hohen Durchseuchung im Erzgebirge. Die Neuinfektionszahlen haben sich in den vergangenen sechs Wochen mehr als verdoppelt. Zum Beispiel war erst kürzlich bei 3.000 durch den Landkreis veranlassten Tests die Positivrate bei 50 Prozent.

Insgesamt findet der Landrat die Forderungen an ihn und die Verwaltung zu hoch. "Wir können als Verwaltung schreiben, was wir wollen, es muss aber gelebt werden", sagte er. Vogel appellierte an die Bevölkerung, die bestehenden Regeln einzuhalten. Es gebe kaum Möglichkeiten, diese noch zu verschärfen. "Es ist die Aufgabe der Ortspolizeibehörden, die Einhaltung der Regeln auch zu kontrollieren", so Vogel.

Keine Massentests im Erzgebirgskreis geplant