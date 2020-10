Da der Erzgebirgskreis jetzt offiziell Risikogebiet ist, gelte für die Einwohner des Landkreises ein Beherbergungsverbot in Sachsen, so das Sozialministerium. Dies gelte auch für Personen, die sich in den vergangenen sieben Tagen dort aufgehalten haben. Ob auch andere Bundesländer diese Einschätzung übernehmen, ist unklar. Die meisten Länder richten sich bislang nach den offiziellen Zahlen des RKI. Dort wird der Erzgebirgskreis noch nicht als Risikogebiet bewertet.

Doch auch so ist die Verunsicherung unter Gastwirten und Hoteliers im Erzgebirge groß. Denn die Allgemeinverfügung des Landkreises sieht vor, dass Feiern in angemieteten Räumen auf 50 Personen begrenzt werden müssen. In der Gastronomie und in Hotels müssen Daten zur Kontaktnachverfolgung erhoben werden. Franziska Luthardt vom Branchenverband Dehoga - zuständig für den Bereich Chemnitz und Erzgebirge - sagte, der Erlass bedeute für viele Gastwirte Einbußen, weil Familien- und Privatfeiern nur noch in kleinerem Kreis durchgeführt werden können. Wer in großer Runde feiern wollte, müsse entweder Gäste ausladen oder absagen. Die Gefahr von Stornierungen steige, so Luthardt.