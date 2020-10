Im Erzgebirgskreis sind an zwei weiteren Schulen neue Corona-Fälle aufgetreten. Wie das Landratsamt mitteilte, sind an der Oberschule in Lengefeld zwei Schüler und an der Oberschule Sehmatal ein Schüler positiv auf das Virus getestet. An beiden Schulen müssen Mitschüler und Lehrer in Quarantäne.