Die Fichtelbergbahn verkehrt auch während des Lockdowns nach ihrem normalen Fahrplan. Nach Auskunft des Geschäftsführers der Sächsischen Dampfeisenbahngesellschaft, Roland Richter, ist der Grund dafür, dass die Bahn kein touristisches Unternehmen ist. "Wir sind ein Verkehrsunternehmen, haben daher einen Beförderungsauftrag und den nehmen wir wahr." In der Woche wären die Züge fast leer, so Richter weiter. "An den Wochenenden haben wir ein paar mehr Fahrgäste - alles Einheimische." Das sei im Moment eine sehr schwierige wirtschaftliche Situation, aber da müsse das Unternehmen ganz einfach durch.