Der Landrat des Erzgebirgskreises, Frank Vogel, hat bereits eine Erstimpfung gegen das Coronavirus erhalten. Warum Vogel die Impfung erhielt, obwohl er nicht zur ersten Prioritätsgruppe im Impfplan gehört, ist noch unklar. Er habe die Impfung bereits Mitte Januar erhalten, so Vogel.

"Ich habe einen Anruf aus dem Impfzentrum bekommen, dass die Möglichkeit einer Impfung bestände", sagte Vogel. Nach reiflichem Überlegen habe er das Angebot angenommen. Geimpft wurde er dann durch ein mobiles Impfteam. "Mit der Erkenntnis von heute hätte ich sicher gesagt: 'Das ist falsch.' Aber es ist so geschehen und dazu stehe ich auch." Grund für einen Rücktritt sieht Vogel nicht. Offenbar hat Vogel damit in Kauf genommen, gegen die Reihenfolge des Impfplans des Bundesgesunheitsministeriums zu verstoßen. Der wurde am 18.12.2020 vorgestellt.