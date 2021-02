Das ist - ich will nicht sagen fadenscheinig. Das ist total naiv. Natürlich versucht jedes Unternehmen, etwas auf die hohe Kante zu legen. Doch schauen wir uns mal die Preise in der Gastronomie an. Jeder will immer noch ein Schnitzel für zwölf Euro essen. Viele Gäste folgen der Philosophie: Wo es am preiswertesten ist, dahin gehe ich. Wie sollen in diesem harten und permanenten Preiskampf große Rücklagen gebildet werden? Das ist eine absolut naive Sichtweise, die mit der Realität wenig zu tun hat.