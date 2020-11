In Aue haben am Sonntagabend Hunderte Menschen gegen die Corona-Politik der Bundes- und Landesregierung demonstriert. Nach Angaben der Polizeidirektion in Chemnitz hatten sich zum Beginn der Kundgebung rund 550 auf dem Marktplatz versammelt. Mehrfach habe die Polizei den Versammlungsleiter auffordern müssen, die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes durchzusetzen, da viele Teilnehmer keine Maske trugen. "Dem wurde dann weitestgehend nachgekommen", so ein Polizeisprecher auf Anfrage von MDR SACHSEN.