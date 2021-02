Mariä Lichtmess Licht aus: Erzgebirge feiert Ende der Weihnachtszeit digital

Hauptinhalt

Das Ende der Weihnachtszeit definiert jeder anders: Für den einen ist gleich nach dem 2. Feiertag Schluss, für den anderen nach Silvester oder am Dreikönigstag am 6. Januar. Nicht so im Erzgebirge - hier endet die Weihnachtszeit traditionell am 2. Februar zu Mariä Lichtmess. Normalerweise wird das groß gefeiert. In diesem Jahr wird es aufgrund der Corona-Pandemie in den digitalen Raum verlagert.