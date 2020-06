Die Holzkunstmacher und Spielzeughersteller aus dem Erzgebirge vermissen ein Bekenntnis der Landespolitik zu den Weihnachtsmärkten. Frederic Günther, Geschäftsführer des Verband Erzgebirgischer Kunsthandwerker und Spielzeughersteller, sagte, dies sei für die Planungssicherheit der Betriebe wichtig. Man habe trotz Anfrage von der Staatskanzlei in Dresden keine Antwort erhalten. Stattdessen sei das Anliegen zuständigkeitshalber an das Gesundheitsministerium weitergeleitet worden. "Bisher haben wir auch von dort noch keine Antwort", bedauert Günther.

Verbandschef Frederic Günther Bildrechte: Privat

Die Handwerksbetrieb bräuchten nun aber Rückendeckung aus der Politik, so Günther. Würden Weihnachtsmärkte jetzt von den Behörden ausgeschlossen oder abgesagt, könnten die Unternehmen laut Günther ihre Produktion anpassen und staatliche Unterstützung, wie etwa Kurzarbeit, in Anspruch nehmen. Der stockende Absatz unter anderem durch in den vergangenen Monaten fehlenden Touristen und geschlossene Fachgeschäfte belaste die Handwerker finanziell.



Einzele Veranstalter von Weihnachtsmärkten würden inzwischen zwar schon Standverträge mit Händlern und Produzenten abschließen, andere seien mit Verweis auf die noch unklaren Hygieneregeln aber zurückhaltend. "Wir können an unseren Ständen schon Plexisglascheiben einbauen", so Verbandschef Günther. Bei Glühweinständen sei das schwieriger. Zudem gehe bei zu hohen Auflagen irgendwann das Flair der Weihnachtsmärkte verloren. Besucher könnten dann fernbleiben.



Man sich, so Günther, der schwierigen Lage bewusst und wisse auch, dass im Falle einer zweiten Corona-Welle im Herbst auch kurzfristige Absagen denkbar sind, dennoch fehle der Branche ein grundsätzliches Bekenntnis zu den Advents- und Weihnachtsmärkten.