In Annaberg-Buchholz sind die Standplätze bereits vergeben. Ob und in welcher Form der Weihnachtsmarkt aber stattfinden kann, ist derzeit ungewiss. "Diese Entscheidung wird der Bürgermeister definitv nicht allein treffen", sagt Stadtsprecher Matthias Förster. "Das ist ein Thema für den Stadtrat." Ursprünglich planten die Annaberger mit 999 Besuchern gleichzeitig und entsprechenden Zugangskontrollen. Doch nach der Einstufung des Erzgebirgskreises als Risikogebiet sind Veranstaltungen auf 500 Personen begrenzt.

"Was wir mit an Gewissheit grenzender Sicherheit sagen können, ist, dass die Bergparade ausfallen wird", so Förster. Das sei mit den Beschränkungen nicht umsetzbar. Außerdem wird es kein Bühnenprogramm geben. Doch die Hoffnung bleibt. "Noch haben wir etwas Zeit bis zum Beginn des Weihnachtsmarktes", sagt Förster.

Der Chemnitzer Weihnachtsmarkt soll auch in diesem Jahr stattfinden, coronabedingt allerdings mit Einschränkungen. Das hat die Stadtverwaltung mitgeteilt. Demnach wird es keine große, zusammenhängende Fläche geben. Vorgesehen sind stattdessen fünf abgegrenzte Areale in der Innenstadt: Neumarkt, Markt, Jakobikirchplatz, Düsseldorfer Platz, Am Wall und Theaterplatz. Die Stadt hat an die Händler Bescheide unter Vorbehalt verschickt.

Bildrechte: dpa

Ein Besuch des Marktes ist zudem nur nach Voranmeldung möglich, entweder direkt an den Zugangsstellen oder per App. Die Öffnungszeit wird auf 20 Uhr beschränkt. Glühwein "mit Schuss" wird nicht ausgeschenkt. Eine Maskenpflicht ist derzeit noch nicht vorgesehen. Die beliebte Bergparade, die jährlich Tausende Besucher anlockt, findet nicht statt.

Die Schneeberger Stadtverwaltung gibt sich optimistisch. "Wir wollen einen erzgebirgischen Weihnachtsmarkt für die Bevölkerung durchführen." Die Stadt hoffe mit einem tragfähigen Konzept, den geplanten Weihnachtsmarkt auch umsetzen zu können. "Das Kulturprogramm wird natürlich stark reduziert", so die Stadtverwaltung. Das traditionelle Abschlusskonzert werde es in diesem Jahr nicht geben. Bildrechte: MDR/Tobias Koch

Auch Olbernhau hält an den Planungen zu einem Weihnachtsmarkt fest. "Unter den Bedingungen von heute ist es allerdings ganz schwierig", so die Stadtverwaltung. Der Plan sieht ein Hygienekonzept mit Zugangsbeschränkungen für 1.000 Personen, eine vergrößerte Fläche und größere Abstände zwischen den Ständen vor. Außerdem wird ein Bühnenprogramm geplant, wenn auch in stark gestraffter Variante.

"Die Leute sind dankbar, wenn überhaupt etwas stattfindet", sagt die Stadtverwaltung. Der Fokus läge momentan nicht auf Außenwerbung, sondern darauf, den traditionellen Weihnachtsmarktbesuchern ein Angebot zu machen. An Spitzentagen kamen sonst 3.000 Besucher am Tag nach Olbernhau. "Jetzt wissen wir nicht, ob überhaupt Gäste kommen", so die Stadtverwaltung. "Wenn es auf wenige Besucher runtergeht, wird es sehr schwer, auch für die Händler."

Bildrechte: Mitteldeutscher Rundfunk

Im Gegensatz zu vielen anderen Gemeinden gibt es in Seiffen sonst nicht den typischen Weihnachtsmarkt. Normalerweise zieht sich die Seiffener Weihnacht durch den kompletten Ort. Das bietet bei der Planung in diesem Jahr Vor- und Nachteile. "Wir planen, aber es ist kompliziert", sagt Bürgermeister Martin Wittig.