An der Stadtschule Schwarzenberg gibt es einen bestätigten Corona-Fall. Wie das Gesundheitsamt des Erzgebirgskreises mitteilte, wurden die unmittelbaren Mitschülerinnen und Mitschüler sowie ein Lehrer unter Quarantäne gestellt. Sie wurden als direkte Kontaktpersonen ermittelt. In der Klasse sind insgesamt 26 Schülerinnen und Schüler. Die Testungen sollen voraussichtlich am Donnerstag durchgeführt werden.

Sechs Schulen im Erzgebirgskreis betroffen

Damit gibt es im Erzgebirgskreis insgesamt an sechs Schulen sowie an einer Bildungseinrichtung für Menschen mit Behinderung bestätigte Corona-Fälle:

Wichernhaus in Waldkirchen

Gymnasium Annaberg-Buchholz

Gymnasium Marienberg

Gymnasium Schwarzenberg

Oberschule Zschopau

Oberschule Auerbach

An der Oberschule in Zschopau ist ein weiterer Schüler positiv auf das Coronavirus getestet worden. Damit sind zwei Lehrer und fünf Schüler der Schule betroffen. Vor diesem Hintergrund wurden weitergehende Maßnahmen der Kontaktermittlung im Umfeld der betroffenen Person durchgeführt, so das Gesundheitsamt. Weitere Testergebnisse werden am Donnerstag erwartet.

Weitere Corona-Fälle auch in Auerbach

Auch an der Oberschule in Auerbach sind drei weitere Schüler sowie ein Lehrer positiv auf das Coronavirus getestet worden. Damit haben sich inzwischen ein Lehrer und vier Schüler angesteckt. Insgesamt wurden in den vergangenen Tagen 166 Schülern sowie 22 Lehrern getestet. Ergebnisse liegen allerdings noch nicht vor.