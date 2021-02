Alle Betreiber von Kliniken, Pflegeheimen und Corona-Intensivplätzen haben das gleiche Problem: Täglich fallen Unmengen Sondermüll an, die entsorgt werden müssen. Dazu gehören Schutzkleidung, Masken, Verbandsmaterial und andere Pflegeutensilien. Ein Chemnitzer in Wittgensdorf hat sich darüber Gedanken gemacht, wie all dieser Müll gefahrlos von den Bediensteten gesammelt, gelagert und zum Müllcontainer bgeschafft werden können. Das Ergbenis ist eine mobile Vakuumpresse namens "Vacumet".