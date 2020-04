In 30 Meter Höhe spielte ein Kamerad der Feuerwehr das Steigerlied und sorgte für Gänsehaut bei den Passanten: "Das ist unsere Nationalhymne für das Erzgebirge sozusagen, das ist doch logisch, dass es mir den Rücken hinunterrieselt", erzählt ein Spaziergänger MDR SACHSEN. "Man fühlt sich schon ein bisschen wohler, das Gemeinschaftsgefühl irgendwie, weil man ja sonst viel alleine ist jetzt."



Mit ihrem ziemlich aufwendig gefilmten Lied wollen die Freiwilligen Feuerwehren in Aue-Bad Schlema Zuversicht verbreiten - in der Stadt und im Netz. Vor einigen Tagen erreichte sie per Video eine ähnliche Botschaft. Die Kameraden der Partnerstadt Solingen spielten Beethovens "Ode an die Freude". Etwa genauso inszeniert - auf einer Drehleiter in luftiger Höhe. Die Erzgebirger antwortetn nun mit dem Steigerlied: