"Wir sind sehr froh wieder etwas machen zu dürfen. Wir hatten uns grundsätzlich gegen eine Außer-Haus-Belieferung entschieden", erzählt Jan Fuchs, Chef des Ratskellers in Schwarzenberg. Er steht seit Montag für die Aktion "Suppenkasper" mit seinem Team in der Küche. Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf der Zubereitung gesunder Kost aus frischen Zutaten. "Wir konnten unser gesamtes Team davon überzeugen ehrenamtlich bei der Aktion mitzuhelfen und es ist jeder mit viel Enthusiasmus am Werk", so Fuchs.

Wir wollen eine warme Speise für die Kinder anbieten und auch für Erwachsene natürlich, die frisch gekocht ist. Ohne Konservierungsstoffe, ohne Geschmacksverstärker, also keine Dosenkost sondern frisches Gemüse. Löffelgerichte, die sehr schnell zu Hause aufzuwärmen sind. Jan Fuchs Chef des Ratskellers in Schwarzenberg

Wöchentlich wechselndes Suppenangebot

Geplant sind zwei bis drei verschiedene Suppen, die wöchentlich wechseln. Neben Standardsuppen, wie Kartoffel- und Nudelsuppe, sollen auch außergewöhnlichere Kreationen angeboten werden. "Zum Beispiel eine Süßkartoffelsuppe oder eine Suppe aus Austernpilzen. Einfach um den Leuten zu zeigen, dass es auch noch andere Suppen gibt", sagt Fuchs. Die Suppen würden luftdicht verpackt und seien im Kühlschrank rund eine Woche haltbar.

Zwei bis drei verschiedene Suppen will das Ratskellerteam jede Woche herstellen und neben Schwarzenberg auch nach Schneeberg und Aue-Bad Schlema liefern. Bildrechte: Jan Fuchs

Das Team vom Ratskeller kocht nicht nur selbst, sondern verpackt und verteilt die Suppen auch in den teilnehmenden Städten. In dieser Woche startet ein Probelauf in Schwarzenberg. "Wir werden in Schwarzenberg-Sonnenleithe am Hallenbad, am Ringcenter auf dem Parkplatz und im Stadtteil Heide an der Buswendeschleife sein", sagt Fuchs. "Zusätzlich kann man die Suppen auch bei uns im Ratskeller abholen."

"Aktion Kinderherzen" unterstützt mit Suppengeld

Unterstützt wird die Aktion "Suppenkasper" von der "Aktion Kinderherzen", einer ehrenamtlichen Initiative im Erzgebirge, die Kindern in Not hilft. Mit einem Euro pro Suppe sollen vor allem bedürftige und kinderreiche Familien unterstützt werden. Dazu wurden von den Mitstreitern der "Aktion Kinderherzen", der Tafel in Schwarzenberg sowie von Familienhelfern Coupons verteilt. In der ersten Woche soll getestet werden, wie die Aktion angenommen wird, sagt Christine Matko, Schirmherrin der "Aktion Kinderherzen". "Aber ich denke schon, dass es am Ende so sein wird, dass der eine Euro nicht ausreichen wird", so Matko. "Dann legen wir noch was drauf."