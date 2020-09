Doch selbst, wer gar nicht in die Nähe der Grenze kommt, kann in den Zügen mit Reisenden aus dem Nachbarland in Kontakt kommen. Die Eurocity-Züge zwischen Prag und Berlin fahren laut Fahrplanauskunft weiterhin planmäßig. Zwei Frauen am Bahnhof Dresden-Neustadt haben dennoch wenig Sorge. Eine von ihnen vertraut darauf, dass die Züge zusätzlich gereinigt werden. Die andere Reisende sagte: "Ich wusste gar nicht, dass der Zug aus Prag kam. Aber ich hab auch keine Angst, ich bin viel unterwegs, war gerade letzten Monat in Südafrika."



Am Wochenende pendeln noch zusätzliche Züge für Einkaufstouristen und Wanderer zwischen Usti nad Labem (Aussig) und Dresden sowie in der Gegenrichtung zwischen Dresden und Litomerice (Leitmeritz). Auch diese fahren aktuell noch planmäßig. Ferner gibt es tägliche Regionalverbindungen mit der Bahn über Zittau, Schöna, Johanngeorgenstadt und Bad Brambach nach Tschechien. In allen Zügen gilt in Deutschland eine Maskenpflicht.