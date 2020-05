Tschechien hat in der Nacht zum Dienstag seine Absperrungen und Warnschilder an den Grenzübergängen nach Deutschland und Österreich abgebaut. Auch alle 26 Grenzübergänge zu Sachsen wurden wieder geöffnet sowie die Bahngrenzübergänge. Erste Züge fahren wieder zwischen Berlin und Prag. In Bärenstein nutzte um Mitternacht eine Berufspendlerin als Erste die geöffnete Grenze und fuhr nach der Nachtschicht nach Hause. Die Grenzöffnungen gelten vor allem für Berufspendler.

Statt umfassender Kontrollen soll es weiterhin Stichproben der Polizei geben, kündigte der tschechische Innenminister Jan Hamacek in Prag an. Reisende müssen bei der Einreise in Tschechien auch künftig einen negativen Test auf das Coronavirus nachweisen. Der Test darf maximal vier Tage alt sein.



Die Einreise aus touristischen Gründen ist in die Tschechische Republik weiterhin nicht gestattet. Bei Zuwiderhandlungen gegen das Infektionsschutzgesetz wie dem unerlaubten Betreten des Landes drohen Geldstrafen von bis einer Million Kronen, umgerechnet knapp 37.000 Euro. Wer versucht, einer Polizeikontrolle auszuweichen, muss mit einem Bußgeld von umgerechnet bis zu 1.800 Euro rechnen. Tschechien hatte die vorübergehenden Grenzkontrollen zuletzt bis zum 13. Juni verlängert.