Ob dem Emu "Curly" im Zoo der Minis in Aue die Federn aus Traurigkeit über die fehlenden Besucher ausgehen, verrät er nicht. Aber seine ausgefallenen Federn sollen dem kleinen Tierpark über die Zeit des Lockdowns helfen. Sie werden gesammelt und gemeinsam mit den Locken der Alpakas in sogenannten Lock(en)down-Tüten verkauft, um etwas Geld für die Erhaltung der Einrichtung in die Kasse zu bekommen. Die Locken der Alpakas fallen zur Zeit reichlich an. Die Tiere dürfen - im Gegensatz zu den Pflegern - regelmäßig zum Friseur. Die übrig gebliebene Haarpracht erfüllt nun einen guten Zweck.