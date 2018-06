Demonstrationen Annaberg-Buchholz: Pro und Contra Abtreibung

Hauptinhalt

Das Thema Abtreibung erhitzt seit Jahrzehnten immer wieder die Gemüter. Schon seit acht Jahren versammeln sich in Annaberg-Buchholz Befürworter und Gegner von Schwangerschaftsabbrüchen, um ihre Positionen in die Öffentlichkeit zu tragen. So auch am heutigen Sonnabend. Aber wie argumentiern beide Seiten eigentlich?