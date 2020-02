Denise Herrmann hat die Medaillen-Flaute der deutschen Biathleten bei der Weltmeisterschaft in Antholz beendet. In der Verfolgung lief die 31-jährige vom WSC Erzgebirge Oberwiesenthal am Sonntag im italienischen Antholz hinter Dorothea Wierer zu Silber. Herrmann sicherte dem deutschen Team am vierten Wettkampftag damit die erste Medaille.