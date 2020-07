Die Deutsche Bahn und die Technische Universität Chemnitz wollen im Erzgebirge das Bahnfahren der Zukunft erforschen. Dazu erhält der geplante Forschungscampus zum Bahnverkehr in Annaberg-Buchholz eine Finanzspritze in Höhe von 15 Millionen Euro vom Bund, wie die Bahn am Freitag mitteilte.