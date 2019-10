Gleich drei sächsische Fußball-Teams treten Mittwochabend in der zweiten Runde des DFB-Pokals an. Mit dabei ist der FC Erzgebirge Aue. Der Zweitligist trifft auf Fortuna Düsseldorf. Die Veilchen müssen in der Partie auf Mittelfeld-Spieler Erik Majetschak verzichten.