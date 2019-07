Das Musikkorps der Bergstadt Schneeberg war von der Anfrage zum Filmdreh sehr überrascht, erzählt der Geschäftsführer Marco Ziegenrücker. Fernsehauftritte in Musiksendungen seien sie gewohnt, aber ein Filmdreh sei etwas völlig Neues. "Viel wissen wir gar nicht über die Handlung des Films. Als Komparsen erfahren wir immer nur von Szene zu Szene, was zu tun ist", so Ziegenrücker. "Wer der Mörder ist, wissen wir leider auch nicht." Für ihn sei der Film, der deutschlandweit ausgetrahlt wird, eine gute Gelegenheit die bergmännische Tradition über die Grenzen des Erzgebirges hinaus bekanntzumachen.

Handlung des Films Die Landschaftsarchitektin Katja Hartmann (Odine Johne) wird erschlagen im Wald gefunden. Erster Hauptkommissar Robert Winkler (Kai Scheve) und seine Kollegin Karina Szabo (Lara Mandoki) ermitteln im Kreis des Bergmannsorchesters Schneeberg, in dem Katja als Hornistin spielte. Unterstützt werden sie von Försterin Saskia Bergelt (Teresa Weißbach), die das Mordopfer kannte. Bei der Befragung der Orchestermitglieder rücken einige Musikerkollegen in den Fokus der Ermittlung. Sowohl Heidi Köhler (Esther Zimmering), die wie Katja das Tenorhorn spielt, als auch Thomas Majewski (Florian Panzner), Tubaspieler und jähzorniger Ex-Freund von Katja, hatten sich mit dem Mordopfer gestritten. Constance (Katharina Lorenz) und Peter Wiese (Tim Bergmann), die einen erfolgreichen handwerklichen Musikinstrumenten-Betrieb haben, waren ebenfalls mit dem Opfer eng befreundet. Als es bei der Generalprobe zum alljährlichen Bergstreittag ein weiteres Opfer gibt, spitzen sich die Ereignisse im nur scheinbar idyllischen erzgebirgischen Hügelland zu.

Einige Schauspieler liefen verkleidet beim Bergstreittag im Musikkorps mit. Auch Schauspielerin Teresa Weißbach, die in Stollberg im Erzgebirge aufgewachsen ist, durfte mit dabei sein. Damit auch alles authentisch aussieht, hat sie Unterricht genommen, um Waldhorn spielen zu lernen. "Aber das Marschieren konnten wir vorher nicht üben. Die echten Musiker haben hinter mir immer extra eingezählt, damit ich die Einsätze nicht verpasse", erzählt sie lachend. Es sei für sie sehr ergreifend gewesen, beim Bergstreittag mitlaufen zu dürfen. "Es ist so schön, dass die Tradition im Erzgebirge so gelebt wird und dass wir jetzt ein Teil davon sind", so Weißbach. Für sie sei ein Traum in Erfüllung gegangen, einen Film in ihrer Heimat zu drehen. Besonders stolz ist sie auch auf ihr Kostüm als Försterin. "Das ist eine originale Uniform und wurde uns vom Sachsenforst zur Verfügung gestellt."