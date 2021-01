Etwa 10.000 Bestellungen seien bisher eingegangen, und ein Ende sei nicht in Sicht. "Ungewöhnlich ist, dass sich viele Empfänger per E-Mail oder Telefon bedanken, wenn sie das Räuchermännchen bekommen haben. Das ist mir noch nicht untergekommen." Mitunter erzählten sie dabei auch eigene Geschichten zu Corona. "Wir könnten ein Buch darüber schreiben", sagte Günther.

Der Spielzeugmacher ist nicht mehr der einzige im Erzgebirge, der auf das Virologen-Motiv setzt. So hat Steinbach Volkskunst in Marienberg vor wenigen Tagen in den USA einen Nussknacker als Virologen vorgestellt. Der "Covid-19 Fighter" mit Mundschutz, weißem Kittel und Spritze erinnert eher an den Leiter des Robert Koch-Instituts, Lothar Wieler, als an dessen Charité-Kollegen Christian Drosten.