In Eibenstock ist seit Mittwoch die Schneeberger Straße wegen Bauarbeiten voll gesperrt. Autofahrer müssen sich in den kommenden zehn Tagen auf Behinderungen einstellen. Grund für die Vollsperrung ist die Beseitigung von Winterschäden. Die Straße bekommt im Abschnitt zwischen der Alten Schneeberger und der Muldenhammerstraße einen neuen Belag. An der Ringstraße wird die Schneeberger Straße zudem noch halbseitig gesperrt. Eine weiträumige Umleitung über die Bundesstraße 283 und die Auerbacher Straße ist eingerichtet. Im Anschluss daran wird vom 28. Oktober bis 15. November die S274 in Blauenthal und Sosa und vom 18. bis 29. November die S277 in Schönheide für Sanierungsarbeiten gesperrt.