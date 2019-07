In Schneeberg sind Unbekannte in der Nacht zum Sonntag in eine Gaststätte eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, gelangten die Täter über ein Fenster in das Innere des Lokals und entwendeten eine Kasse und Lebensmittel. Danach flüchteten die Unbekannten mit einem Kleintransporter der Gaststätte. Auf einem Feld bei Zschorlau setzten sie den Wagen dann in Brand. Die Feuerwehr löschte das Fahrzeug. Der Gesamtschaden beziffert sich den Angaben zufolge auf mehrere tausend Euro. Die Ermittlungen dauern an.