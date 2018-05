Beim Automobilzulieferer ES Guss in Schönheide verlieren 165 der derzeit 385 Mitarbeiter ihren Job. Das sind rund 43 Prozent der Belegschaft. Wie ein Konzersprecher bestätigte, sollen die Entlassungen kurzfristig erfolgen. Sie sollen durch Abfindungen und eine Transfergesellschaft abgefedert werden. In dieser könnten die Mitarbeiter noch bis zu einem Jahr weiterqualifiziert werden. Darauf hätten sich die Geschäftsleitung der Prevent-Tochter und der Betriebsrat geeinigt. Der Stellenabbau seit notwendig geworden, weil Volkswagen die Verträge mit dem Unternehmen gekündigt hatte.

Man muss deutlich sagen, in Schönheide seinen Arbeitsplatz zu verlieren, bedeutet etwas anderes als in Leipzig oder Stuttgart.

Hintergrund waren jahrelange Lieferstreitigkeiten zwischen dem Automobilbauer und Prevent. In der vergangenen Woche hatte ein Gericht Volkswagen verpflichtet, bis 2019 noch 30 Prozent des ursprünglichen Auftragsvolumens vom Schönheider Zulieferer abzunehmen.



Nach der Kündigung der Lieferverträge durch VW im März hatte die Prevent-Gruppe angekündigt, bis zu 700 Mitarbeiter bei den Tochterunternehmen ES Automobilguss in Schönheide, Cartrim in Plauen sowie Prevent Foamtec in Stendal zu entlassen. Allerdings ließ der Konzernsprecher offen, wie viele Stellen an den einzelnen Standorten betroffen sein werden.