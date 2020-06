Am letzten Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga hat Erzgebirge Aue seine Saison mit einem späten Sieg abgeschlossen. Die Veilchen siegten im Mittelfeldduell mit 2:1 (1:1) bei Jahn Regensburg und klettern auf den siebten Tabellenplatz. Aue kommt in der Endabrechnung auf 47 Punkte, Regensburg bleibt bei 43 Zählern.



Der sächsische Ligakonkurrent Dynamo Dresden spielte dagegen zu Hause 2:2 und steigt aus der 2. Fußball-Bundesliga ab. Bereits vor dem letzten Spieltag am Sonntag hatte Dynamo nur noch minimale theoretische Chancen auf den Klassenerhalt.