In Sachsen ziehen die Landwirte bislang eine durchwachsene Erntebilanz. Regional seien die Erträge von Raps und Getreide sehr unterschiedlich ausgefallen, wie der Landesbauernverband am Mittwoch mitteilte. Verbandspräsident Torsten Krawczyk sagte: "Von überdurchschnittlich bis Totalausfall war 2020 alles dabei. Und das zum Teil innerhalb einer Region oder gar benachbarter landwirtschaftlicher Unternehmen." Trockenheit, Spätfröste und vereinzelt Starkregen machte demnach den Landwirten zu schaffen.

Bei der Wintergerste fiel die Ernte sehr verschieden aus. In Nordsachsen etwa konnte das Getreide nur als Pflanzensilage für die Futterversorgung geerntet werden. Fehlender Regen hat zudem Körnermais vielerorts kaum wachsen lassen, Kolben seien kaum oder nicht vorhanden. In Ostsachsen fällt die laufende Maisernte durchschnittlich aus, im trockenen Nordsachsen fürchtet der Landesbauernverband einen Futtermangel auf die Betriebe zukommen. Zudem machten Feldmäuser vielen Bauern zu schaffen.

Sachsens Landwirtschaftsminister Wolfram Günther sagte unlängst mit Blick auf den dritten trockenen Sommer in Folge, Landwirte sollten systematisch umsteuern und sich auf Wetterextreme einstellen. "Wir merken, dass Dürre und Wassermangel für unsere sächsischen Verhältnisse keine Ausnahmen mehr sind, sondern neue Normalität", sagte der Grünen-Politiker. Je nach Standort könnten etwa Landwirte neue Sorten wie Hirse oder Soja testen, die mit Trockenheit besser auskommen. Der Minister fordert eine nachhaltigere Bewirtschaftung der Äcker: So könnte auch eine weniger dichte Aussaat, gezieltere Düngung und schonende Bodenbewirtschaftung helfen. Die Agrarindustrie setzt jedoch auf Masse und begründet dies mit notwendiger Wirtschaftlichkeit der Betriebe. Riesige Monokulturen und Massentierhaltung sind die Folge.



In der Bauernschaft etabliert sich inzwischen mit der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft jedoch eine Gegenbewegung, die auf traditionelle Familienbetriebe setzt und sich etwa Klimaschutz, Naturschutz und Tierwohl auf die Fahnen geschrieben hat.