Am Helios-Klinikum Aue ist am Freitag ein neues Therapiezentrum eröffnet worden. Bis zu 40 Patienten gleichzeitig können hier ihre Physiotherapie an modernen Geräten absolvieren. "Wir haben jetzt im Grunde genommen mit dieser Ausstattung der neuen Therapieabteilung die Voraussetzungen geschaffen, die erweiterte ambulante Physiotherapie anbieten zu können", so Marcel Koch, Geschäftsführer des Helios-Klinikum Aue.