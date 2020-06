Laut Anklageschrift erlitt der Ehrenamtler, der bei der Weihnachtsfeier seit 17 Jahren das Festessen zubereitete, eine fünf Zentimeter tiefe, lebensgefährliche Stichwunde am Rumpf. Das Liegen auf der linken Seite bereite ihm noch immer Probleme. Dennoch habe er seinen Frieden mit den Geschehnissen gemacht. Er engagiere sich weiterhin ehrenamtlich und freue sich vor allem über den anhaltenden Rückhalt und das Mitgefühl seiner Kirchgemeinde.



Die Tat hatte an Heiligabend und an den Weihnachtstagen in Aue für Unruhe gesorgt: Noch während Weller notoperiert wurde, machen in den sozialen Netzwerken die ersten Meldungen die Runde, weil es sich bei den Tatverdächtigen um Asylbewerber handelt. Vier Tage später folgten rund 2.200 Teilnehmer dem Aufruf eines lokalen NPD-Funktionärs zu einer Kundgebung. Die Kirchgemeinde selbst verwehrte sich von Anfang an gegen die Instrumentalisierung der Straftat. Bei einem Friedensgebet kamen 500 Menschen in der Auer Kirche zusammen. Für Pfarrer Jörgen Schubert zeigten die Ereignisse vor allem die derzeitige Spaltung der Gesellschaft, auch innerhalb seiner Kirchgemeinde, so der Pfarrer.