Im Sonntagspiel der zweiten Fußball-Bundesliga erspielte sich Erzgebirge Aue nur einen Punkt gegen FC St. Pauli. Von den Hanseaten war in der Offensive kaum etwas zu sehen. Die Auer Defensive agierte aufmerksam. St.-Pauli-Coach Timo Schultz reagierte nach der Halbzeitpause mit einem Dreifach-Wechsel, der sich für die Hamburger auszahlen sollte. Nur Sekunden nach seinem Reinkommen traf Maximilian Dittgen. Dabei hatte er nach einer Ecke völlig frei am langen Pfosten gestanden. Der ebenfalls eingewechselte Ex-Dresdner Simon Makienok schoß in der 90. Minute noch das 2:2.