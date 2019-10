Das Spiel ist erst zu Ende, wenn der Schiedsrichter abpfeift. Diese Fußballweisheit war am Freitagabend in Aue eindrucksvoll zu erleben. Die Spieler von Erzgebirge Aue spielten eine denkwürdige Schlussphase, inklusive zwei Elfmetern in der Nachspielzeit. Am Ende stand es 4:3 für Aue.