Erzgebirge Aue hat sein Erstrunden-Spiel im DFB-Pokal gegen den SSV Ulm verloren. Die Feilchen mussten sich mit 2:0 beim Regionalligisten geschlagen geben und verpassten so den Sprung in die zweite Runde. Die Ulmer trafen zum ersten Mal kurz vor der Halbzeit und besiegelten die Niederlage von Aue in der 89. Minute.