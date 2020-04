Mannschaftsfoto: Erzgebirge Aue im Jahr 2010 Bildrechte: imago/Picture Point

Sachsenradio-Fußballreporter Ronny Maiwald und einer der Auer Aufstiegshelden von 2010, Marc Hensel, haben sich getroffen, um diesen Triumph in einem Gespräch ausführlich aufleben zu lassen. Marc Hensel, heute Co-Trainer in Aue, gewährt dabei tiefe Einblicke in die einzigartige Symbiose einer ganzen Fußball-Region mit den Veilchen und in sein dankbares lila-weißes Fußball-Herz.



Hören Sie in unserem Audio Geschichten, Hintergründe, teils auch zum Schmunzeln, die es so zum Auer Aufstiegswunder 2010 sicherlich noch nie zu hören gab.