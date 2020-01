Mit der Neuvertonung des Liedklassikers "Heidi" will das Regionalmanagement Erzgebirge Weggezogene in die Heimat zurücklocken. Wie die Initiative mitteilte, wurde das Lied mit 200 Vornamen neu eingesungen. So kann der Nutzer eine personalisierte Version des Songs abrufen, mit der er Freunde, Bekannte oder Verwandte in der Ferne an die Heimat erinnern möchte.