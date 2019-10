Bei einem Verkehrsunfall im Erzgebirge ist ein 19-Jähriger verstorben. Der junge Mann war am Donnerstagabend zwischen Ehrenfriedersdorf und Jahnsbach in einer Rechtskurve links von der Fahrbahn abgekommen, so die Polizei. Danach prallte er gegen einen Baum und wurde im Auto eingeklemmt. Seine Kameraden befreiten das Feuerwehrmitglied und führten Wiederbelebungsmaßnahmen durch.