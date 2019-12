Am ersten Advent dreht sich in Annaberg-Buchholz alles um den traditonell erzgebirgischen Stollen. Beim 19. Erzgebirgischen Stollentag reichten 37 Bäcker ihre Stollen zur Bewertung durch eine Fachjury ein. André Bernatzky, Schulleiter der Akademie des Deutschen Bäckerhandwerks Sachsen in Dresden, Uto Stieberger, Bäckerei-Fachlehrer am Berufsschulzentrum Annaberg, sowie Bäckermeister Richard Schulz aus Annaberg begutachten das Weihnachtsgebäck.