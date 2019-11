Am späten Sonnabendnachmittag wird im Volkshaus Thum das Erzgebirgische Mundartwort des Jahres verkündet. Zum dritten Mal hat sich der Erzgebirgsverein gemeinsam mit der Tageszeitung "Freie Presse" dazu auf die Suche begeben. Nachdem in den vergangenen beiden Jahren die Worte "Sperrguschn" = neugierige Person und "kaabsch" = mäkelig als Sieger gekürt wurden, waren auch in diesem Jahr wieder Einheimische und Gäste der Region aufgerufen, Vorschläge für ein gebräuchliches Alltagswort einzureichen. In diesem Jahr sollte es ein Wort aus dem Bereich Handwerk sein. Eine fünfköpfige Jury wählte aus den mehr als 200 Einsendungen zehn Wörter aus, die letztendlich bei der Leserabstimmung ins Rennen gingen.