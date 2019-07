Das Landratsamt in Annaberg-Buchholz erklärte, in den Gewässern des Kreises seien die Wasserstände flächendeckend sehr niedrig. Angesichts der langen Trockenheit könne sich deshalb schon die Entnahme geringer Wassermengen negativ auf die Gewässerökologie auswirken. Wer trotz des Verbots Wasser aus Seen, Bächen und Teichen pumpt, muss mit einem Bußgeld von bis zu 50.000 Euro rechnen.