Die Dreharbeiten für den vierten ZDF-Erzgebirgskrimi haben begonnen. In der neuen Folge mit dem Arbeitstitel "Tödliches Spiel" lassen Morde an einem Richter und einem Großbauern die Sage vom Stülpner Karl, dem sogenannten "Robin Hood des Erzgebirges", wiederaufleben.

Der für seine harten Urteile bekannte Richter Dr. Drösser (Christoph Müller) wird in seinem Jagdrevier von einer Kugel tödlich getroffen. Die Ermittlungen in dem Fall übernimmt Hauptkommissar Robert Winkler (Kai Scheve). Schnell wird klar: Viele hatten einen Grund, sich an Drösser zu rächen. Unter seinen zahlreichen Feinden befinden sich auch Imker Ronny Beer (Kai Schumann) und die Bio-Bäuerin Carmen Weißflog (Katja Studt). Beide hatte ihre Gerichtsprozesse verloren, weil Drösser jeweils zugunsten seines Jagdfreundes, Großbauer Arnold Huber (Thomas Sarbacher), urteilte.