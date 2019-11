Zum zweiten Mal ist am Freitagabend der Regionalpreis des Erzgebirges für ehrenamtliches Engagement verliehen worde . Im Kulturhaus Aue wurden 12 Preisträger in den Kategorien "Engagement für das Gemeinwohl", "Engagement für eine lebenswerte Heimat", "Engagement für Kultur, Sport und Tourismus" sowie mit dem Sonderpreis "Jung und engagiert im ERZ" mit dem sogenannten "ERZgeBÜRGER" ausgezeichnet .

"Es ist gut, an einem Abend die Vielschichtigkeit des Ehrenamts in den Mittelpunkt zu rücken", sagt Frank Vogel, Landrat des Erzgebirgskreises. "Ohne dieses Engagement der Bürgerinnen und Bürger wäre vieles in unserer Gesellschaft und in unserer Region nicht möglich."