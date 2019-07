Der FC Erzgebirge Aue reist früher als geplant aus dem Trainingslager auf der Ostsee-Insel Rügen ab. Die Mannschaft will bereits Montagnachmittag - und damit einen Tag eher - in die Heimat zurück. Trainer Daniel Meyer will den Spielern so die Möglichkeit zur Erholung geben. Das sagte er dem Internetportal "Tag24". Die Mannschaft habe acht Tage durchgängig trainiert und müsse in dieser Woche noch zwei Testspiele absolvieren. So treffen die Veilchen am Mittwoch im Erzgebirgsstadion auf Bundesligist Hertha BSC und am Sonnabend erwarten sie den 1. FC Union Berlin. Am 28. Juli beginnt die neue Saison für den FC Erzgebirge Aue mit einem Auswärtsspiel bei Greuther Fürth.