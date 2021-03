So traditionell wie der Verein ist auch das Erzgebirgsstadion, in dem schon die Heimspiele der BSG Wismut Aue ausgetragen wurden.

So traditionell wie der Verein ist auch das Erzgebirgsstadion, in dem schon die Heimspiele der BSG Wismut Aue ausgetragen wurden. Bildrechte: Frank Kruczynski

Spieler und Fans des FC Erzgebirge Aue haben gleich zwei Gründe zum Feiern. Am 4. März wird der Traditionsclub 75 Jahre alt. Zwei Tage später steht mit dem Spiel gegen Hannover 96 die 500. Begegnung in der 2. Bundesliga an. Allerdings kann es coronabedingt keine große Party geben. Das Stadion des FC Erzgebirge ist trotzdem bereits mehr als ausverkauft. Fans können auf der Webseite des Vereins Eintrittskarten zum symbolischen Preis von 1,46 Euro kaufen. Am Donnerstagmorgen waren 17.463 Tickets verkauft - mehr, als das Stadion fassen würde. Außerdem sind die Fans aufgefordert, die Stadt Aue und die Region mit Bannern, Schals und Fahnen lila einzufärben.