Der FC Erzgebirge Aue hat am Sonnabend beim Auswärtsspiel beim SV Sandhausen deutlich mit 4:1 gewonnen. Mit dem zweiten Sieg in Folge konnten sich die Erzgebirger so in der Spitzengruppe der 2. Bundesliga festsetzen. Vorerst reiht sich Aue nun auf Rang vier ein. Am kommenden Sonnabend steht für sie das Heimspiel gegen Jahn Regensburg auf dem Programm.